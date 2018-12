Unfall in Ratingen: Familie mit Kleinkind auf A3 verletzt

Unfall in Ratingen

In diesem Auto befand sich die Familie mit dem Kleinkind. Foto: RP/Feuerwehr Ratingen

Ratingen Am Donnerstagmorgen hat sich auf der A3 bei Ratingen ein schwerer Unfall ereignet. Gegen 10.30 Uhr war in Fahrtrichtung Oberhausen nahe der Raststätte Hösel ein Kleintransporter auf ein Auto aufgefahren.

In dem Wagen war eine Familie mit einem acht Wochen alten Kind unterwegs, in dem Kleintransporter befand sich lediglich der Fahrer. Entgegen ersten Meldungen war keiner in den Fahrzeugen eingeklemmt, berichtete die Feuerwehr.