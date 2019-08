Ratingen : A 524 wird Sonntag vier Stunden gesperrt

Die A 524 ist bis Herbst nächsten Jahres eine Großbaustelle, auch im Bereich der Auf- und Abfahrten in Lintorf. Foto: Blazy, Achim (abz)

Die Autobahn zwischen den Kreuzen Breitscheid und Duisburg Süd wird derzeit grundsaniert.

(jün) Die Straßen NRW Autobahnniederlassung Krefeld sperrt am Sonntag, 1. September, in der Zeit von 7 bis 11 Uhr auf der A 524 die Fahrtrichtung Breitscheid zwischen der Anschlussstelle Duisburg-Rahm und dem Autobahndreieck Breitscheid. Eine Umleitung für diese zeit wird mit rotem Punkt ausgeschildert. Grund für die Sperrung ist eine Ergänzung an der Sicherheitseinrichtung der derzeitigen Baustellenverkehrsführung.