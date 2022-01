Heiligenhaus : A 44-Trasse: Angertalbrücke soll im Herbst 2022 fertig sein

Heiligenhaus/Ratingen Das Angertal bleibt Autobahnbaustelle nahe Hofermühle. Derzeit laufen Arbeiten an der Angerbachtalbrücke. Die Betonierung der Fahrbahn dauert voraussichtlich bis Ende Februar.

(RP/köh) Die beim Bau der A 44 zwischen Ratingen und Heiligenhaus federführende Firma Deges zog auf Anfrage eine Zwischenbilanz zum Stand der Arbeiten. Folgen werden Abdichtungsarbeiten an der Fahrbahnplatte, die Komplettierung der Überbauten und Hinterfüllung des Bauwerkes sowie Beschichtungsarbeiten und weitere Restarbeiten am Brückenbauwerk. Darüber hinaus wird die Beckenanlage unterhalb des Bauwerks fertiggestellt. Die Fertigstellung der Brücke ist für Herbst 2022 geplant.

Insgesamt, so die Deges-Statistik, waren für das Brückenbauwerk 68 Schwerlasttransporte notwendig, um die benötigten Stahlelemente aus Zwickau Richtung Ratingen zu transportieren.

Beim Deckblattverfahren zum Regenrückhaltebecken Brachter Straße sei man „nahezu fertig mit der Beantwortung der Einwendungen“. Die sogenannte Synopse werde „in Kürze der Bezirksregierung Düsseldorf übergeben. Ab diesem Zeitpunkt obliegt es der Bezirksregierung, zeitliche Aussagen hinsichtlich des Planfeststellungsverfahrens zu treffen“, so der Sachstand aus Deges-Sicht weiter.

Baum- und Gehölzschnitt sorgen für Sperrungen an A46

Verkehr im Kreis Mettmann : Baum- und Gehölzschnitt sorgen für Sperrungen an A46

Der Abschnitt der Autobahn A 44 zwischen dem Autobahnkreuz Ratingen-Ost als Anschlussstelle zur Autobahn A 3 und der Bundesstraße B 227 in Velbert ist mit rund 9,8 Kilometern eines der größten Lückenschlussprojekte im nordrhein-westfälischen Autobahnnetz. Der Großraum Essen wird dadurch mit der Rheinschiene verbunden und die Mobilität im Kreis Mettmann nachhaltig verbessert. Der Abschnitt wurde in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Die Deges plant und realisiert im Auftrag des Bundes und der Autobahn GmbH des Bundes den Bau des Westabschnitts. Er verläuft vom Autobahnkreuz Ratingen-Ost bis zur neuen Anschlussstelle Heiligenhaus in der Ortslage Hofermühle.