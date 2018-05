Kreis Mettmann: A 44 soll Schub für Wirtschaft bringen

Kreis Mettmann Die Wirtschaftsjunioren Niederberg sehen in dem Lückenschluss eine Chance für ansiedlungswillige Unternehmen.

So groß die Freude in der Wirtschaft über das Teilstück zwischen Velbert und Heiligenhaus auch ist, so sehnsüchtig wird allerdings auch die Fertigstellung des zweiten Abschnitts weiter bis Ratingen Ost erwartet. Denn die Verkehrsbelastung in Ratingen-Homberg ist selbstverständlich durch das neue Autobahnstück noch nicht geringer geworden. Vier bis fünf Jahre wird man wohl noch warten müssen, bis auch hier die Vorteile einer dann durchgängigen A44 spürbar werden. "Es ist aber ein erster kleiner Schritt getan, der zunächst die beiden Kommunen Velbert und Heiligenhaus vom Durchgangsverkehr entlasten wird", sagt Richter weiter. "Unsere Region ist stark industriell geprägt, die Unternehmen sind in ihrer Abhängigkeit von Transport und Logistik auf gute infrastrukturelle Voraussetzungen angewiesen. Da ist die A44 ein wichtiger Baustein. Doch sie allein macht noch kein Wirtschaftswachstum. Da kommt sicher in genauso starker Bedeutung die Inkraftsetzung des Regionalplans Düsseldorf mit ins Spiel, die ebenfalls im April erfolgte."