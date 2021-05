Regenrückhaltebecken : A 44: Pläne an der Brachter Straße werden digital gezeigt

A 44: Pläne an der Brachter Straße werden digital gezeigt

Teilprojekt: die A 44-Brücke in Heiligenhaus (Hofermühle). Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Online-Konsultation ersetzt Pandemie-bedingt den Erörterungstermin. Dies teilt die Bezirksregierung in Düsseldorf jetzt mit. Start ist am Montag, 10. Mai.

(RP) Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zum Neubau des Regenrückhaltebeckens an der Brachter Straße in Zusammenhang mit dem Neubau der A 44 zwischen Autobahnkreuz Ratingen Ost und Velbert wird eine sogenannte Online-Konsultation durchgeführt. Pandemiebedingt ersetzt dieses Verfahren den Erörterungstermin. Dies teilt die Bezirksregierung in Düsseldorf jetzt mit.