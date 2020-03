Abfahrt A 44 : Linksabbieger sorgen für Staus

SPD-Fraktion wünscht zügigen Bau der südlichen A 44-Auffahrt.

(RP) Die Situation an der nördlichen Auffahrt zur A 44 ist gekennzeichnet durch eine viel zu kurze Linksabbiegerspur, die den in den Spitzenzeiten anfallenden Verkehrsmengen nicht gerecht wird. Regelmäßig wird die Geradeaus-Spur in Richtung Hofermühle durch Linksabbieger blockiert. Die jetzt von Straßen.NRW durchgeführte Überbauung der Sperrfläche erfolgte gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2019 und dient der Zugänglichkeit der Straße Am Werkerhäuschen.

Eine nachhaltige Verbesserung der Situation kann nach Meinung der SPD-Fraktion nur durch Bau und Öffnung der südlichen Auffahrt erfolgen, über die der Verkehr in Richtung Velbert dann als Rechtsabbiegerverkehr problemlos abfließen kann. Deshalb fragte die Fraktion für den Verkehrsausschuss an: „Sieht die Verwaltung Möglichkeiten, Straßen.NRW beziehungsweise DEGES dazu zu veranlassen, den Bau der südlichen Autobahnauffahrt vorzuziehen, um baldmöglichst eine Entlastung der Verkehrssituation zu bewirken?“ Allerdings sieht die SPD-Fraktion die Gefahr, dass die gleiche problematische Situation an der nördlichen Auffahrt mit Öffnung des westlichen Teilstücks der A 44 wieder auftritt, wenn dort der Zufluss in Richtung Düsseldorf erfolgt. „Um dies zu vermeiden, ist der Verkehr in Richtung Düsseldorf gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2019 über die neue Alfred-Nobel-Straße zu lenken. Die neue Straße muss daher bis zum Zeitpunkt der Öffnung des westlichen Teilstücks der A 44 betriebsbereit sein.“