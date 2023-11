Heiligenhaus Feuer wehr birgt Schrott-Auto von A 44

Der Hergang des Einsatzes: Die Kreisleitstelle Mettmann alarmierte die Feuerwehr Heiligenhaus um 7.37 Uhr auf die Bundesautobahn 44 zu einem Verkehrsunfall. Gemeldet wurde ein Unfall in Fahrtrichtung Velbert zwischen Heiligenhaus und Heiligenhaus-Hetterscheidt. Ein Pkw hatte sich überschlagen und eine Person sollte sich eingeklemmt im Fahrzeug befinden. Die Fahrerin des Unfallwagens konnte sich vor dem Eintreffen der Rettungskräfte selbst befreien und wurde vor Ort von Ersthelfern betreut. Der Rettungsdienst übernahm anschließend die Versorgung der Patientin und transportierte sie in ein Klinikum. Die Feuerwehr Heiligenhaus unterstützte den Rettungsdienst und sicherte die Unfallstelle ab. Außerdem stellten die Einsatzkräfte den Brandschutz sicher und streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Gegen 8:25 Uhr wurde der Standstreifen in Absprache mit der Polizei für den Verkehr freigegeben.