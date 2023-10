Studieren in Heiligenhaus Hochschule Bochum begrüßt 90 Erstis am Campus Velbert/ Heiligenhaus

„Wir würden uns durchaus mehr Studierende wünschen, die sich für ein kooperatives Studium mit einem Unternehmen in der Region entscheiden“, erklärt Markus Lemmen. Das Interesse der jungen Menschen an dualen Studienangeboten habe aber in den vergangenen Jahren immer mehr nachgelassen. „Das sieht man fachübergreifend an allen Hochschulen“, so Lemmen. Viele scheuten einen zu hohen Arbeitsaufwand und die Anforderungen von Unternehmen. „Dabei ist das kooperative Studium so konzipiert, dass es gut zu schaffen ist, wenn man sich etwas anstrengt“, erklärt Lennen. Die Unternehmen unterstützten die Studierenden sehr, die dort auch von den Erfahrungen anderer Studierender in höheren Semestern profitierten.