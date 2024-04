Alte Schätzchen unterwegs 90 Oldtimer starten bei der 12. Ratingen Classic

Die Oldtimerrallye startet ab 10 Uhr in Homberg, Am Weinhaus 12, bei der Bruhy Kfz GmbH. Dort treffen ab 8 Uhr die Teilnehmer ein und bereiten sich auf den Start vor. Für Zuschauer eine gute Gelegenheit, die Fahrzeuge in Ruhe zu bewundern und Benzingespräche zu führen. Pünktlich um 10.01 Uhr startet das erste Fahrzeug. Moderiert wird der Start von Rolf Wichert, der Oldtimerexperte begrüßt jeden Teilnehmer und hat interessante Informationen zu jedem Fahrzeug zu berichten.