Unfall in Ratingen : Drei Zusammenstöße bei Einparkversuch

(RP) Gleich drei Zusammenstöße verursachte ein 86-jähriger Autofahrer, der am Mittwochvormittag auf der Calor-Emag-Straße rückwärts in eine Parklücke einparken wollte. Dabei wurde eine 77-jährige Pedelecfahrerin leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 18.000 Euro geschätzt.

Gegen 11.10 Uhr befuhr der 86-Jähriger die Calor-Emag-Straße aus Richtung Gustav-Linden-Straße kommend. In Höhe der Haus-Nummer 8 hatte er die Absicht, rückwärts in eine Parklücke am Fahrbahnrand einzuparken. Nach Zeugenangaben misslang dem 86-Jährigen der Einparkversuch mehrfach, bis er schließlich rückwärts über einen Begrenzungspoller fuhr. Er erfasste eine 77-jährige Pedelecfahrerin, welche im Begriff war, den Opel Meriva des 86-Jährigen seitlich zu passieren. Die Pedelecfahrerin stürzte durch den Zusammenstoß mit dem Opel zu Boden und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Die Weiterfahrt des 86-Jährigen wurde erst gestoppt, als er mit seinem Heck in die Front eines Audi Q5 fuhr, welcher aus Richtung Gustav-Linden-Straße kommend in Richtung Calor-Emag-Straße fuhr.