Unfall in Homberg : Gas- mit Bremspedal verwechselt

Unfall in Homberg

Homberg 81-jähriger Fahrer wurde bei dem Unfall an einem Getränkemarkt leicht verletzt.

(RP) Am Montagvormittag hat ein 81-jähriger Ratinger bei seinem Volvo V60 das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt und ist in den verglasten Eingangsbereich eines Getränkehandels auf dem Ostring gefahren. Der Ratinger wurde leichtverletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.