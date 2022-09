Campus Heiligenhaus : Start ins neue Semester

Heiligenhaus Die neuen Studiengänge am Campus Velbert/Heiligenhaus stoßen auf Interesse: Bereits im ersten Jahr haben sich 80 Erstsemester hierfür eingeschrieben.

(RP) „Nach den zwei Coronajahren, in denen wir deutlich weniger neue Studierende am Campus begrüßen durften, ist das ein toller Neubeginn“, sagt Standortsprecher Prof. Markus Lemmen. Von den Bachelor-Erstsemestern entschieden sich 39 für den Studiengang Angewandte Informatik, 19 für Mechatronische Systeme und 17 für Wirtschafts- und Industrieinformatik. Für die Studiengänge Maschinenbau und Elektrotechnik, die in Kooperation mit dem Campus in Bochum angeboten werden, haben sich fünf Studierende eingeschrieben.

Einen anhaltenden Trend gibt es nach Erkenntnissen der Hochschule zum Studium in Vollzeit. Etwa 75 Prozent der Erstsemester haben sich für diese Studienvariante entschieden. 34 Ausbildungsplätze in Unternehmen wurden besetzt. Die Studierenden verbringen dort 2 bis 3 Praxistage in der Woche und lernen neben dem Studium einen Ausbildungsberuf (KIA-Modell) oder bearbeiten Praxisprojekte, die benotet werden (KIS-Modell). „Die Unternehmen in der Region stellen durchaus mehr Plätze für das kooperative Studium zur Verfügung“, erläutert Prof. Lemmen. „Allerdings hat zum einen in den letzten Jahren das Interesse der Schülerinnen und Schülern am kooperativen Studium merklich abgenommen. Das merken wir studienfachübergreifend an den Hochschulen. Zum anderen berichten die Unternehmen, dass es bei den Bewerbungen öfter an der geforderten Qualität fehlt.“ Die Hochschule Bochum versucht hier bereits gegenzusteuern. Die Talentscouts unterstützen hier beispielsweise zielgerichtet und individuell ihre Schülern.