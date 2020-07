Nach Unfall : 78-Jähriger tödlich verunglückt

Nach dem Unfall wurde der Mnn noch ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Nicolas Armer

Ratingen (RP) Nach einem Verkehrsunfall auf der Essener Straße am 13. Juli ist ein 78 Jahre alter Mann aus Duisburg am Sonntag an seinen bei dem Unfall erlittenen Verletzungen gestorben. Folgendes war passiert: Der 78-jährige Duisburger war mit seinem Pedelec über die Essener Straße in Breitscheid in Richtung Essen gefahren.

