Raub in Heiligenhaus Rentnerin schwer verletzt

Den Hergang schildert die Polizei so: Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen war die 72 Jahre alte Heiligenhauserin um etwa 21.50 Uhr zu Fuß am Südring unterwegs. Auf Höhe einer Bankfiliale näherte sich ihr ein Mann, der sie zu Boden stieß und ihre Handtasche raubte. Hierbei erlitt die Seniorin schwere Verletzungen. Nach der Tat rannte der Mann mitsamt der Tatbeute in Richtung Laubecker Straße. Ein Zeuge, der zu diesem Zeitpunkt mit seinem Auto den Südring entlangfuhr, hatte die Tat beobachtet und fuhr dem flüchtigen Täter hinterher. In einer Sackgasse konnte der couragierte 41-Jährige den Flüchtigen so lange festsetzen, bis die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei vor Ort erschienen. Der 18-jährige Tatverdächtige mit serbischer Staatsangehörigkeit wurde festgenommen. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet. Am Freitag (12. Juli) wird er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.