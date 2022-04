6000 Bäume für Ratingen : 6000 neue Bäume für Ratingen

Die Ingenieurskammer pflanzt Bäume in der Nähe von Schloss Linnep. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Ingenieurkammer-Bau NRW pflanzt in diesen Tagen 12.000 junge Bäume. Die Hälfte davon wird in Ratingen wachsen. Die ersten Setzlinge wurden bei Schloss Linnep in die Erde gebracht.