Heiligenhaus Panoramaweglauf mit Jubiläumsprogramm

Am ersten Samstag im September ist wieder Panoramaweglauf. Die Strecke auf der alten Trasse der Niederbergbahn, die es bis 1961 Personenzügen ermöglichte, den Anstieg von Kettwig bis Velbert moderat zu überwinden, ist heute ideale Laufstrecke für Laufeinsteiger und Profis. So kommt es am 1. Septemberwochenende regelmäßig zu einem großen Läuferfest, dieses Jahr mit über 600 Anmeldungen.