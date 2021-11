Schullandheim Müllenborn : Seit 60 Jahren: Schulabenteuer in der Eifel

Der Vorstand des Fördervereins heißt Ratinger im Schullandheim in Müllenborn willkommen. Foto: RP/Schullandheim

Ratingen/Müllenborn Ursprünglich für das innerstädtische Ratinger Gymnasium gedacht, besuchten im Laufe der Zeit weitere Schulen aus Ratingen das Schullandheim in Müllenborn. In den vergangenen Jahren wurde es renoviert.

(RP/gaha) Ein Jubiläum zum 60-jährigen Bestehen sollte man entsprechend feiern. Doch was macht man, wenn es in eine Pandemie fällt? In diesem Jahr steht der Schullandheim-Verein Ratingen e.V. vor dieser Frage, kommt aber gleich mit einer Lösung: Wenn die Olympischen Spiele um ein Jahr verschoben werden können, dann geht das auch beim Schullandheim.

Vor 60 Jahren wurde das Schullandheim in Müllenborn nahe Gerolstein errichtet. Es befindet sich inmitten der Eifel und ist etwa 150 Kilometer von Ratingen entfernt. Ursprünglich für das innerstädtische Ratinger Gymnasium gedacht, besuchten im Laufe der Zeit weitere Schulen aus Ratingen das Haus.

Heute gibt es viele Stammgäste aus Ratingen, aber auch aus anderen Städten. Nicht selten wird gleich für das nächste Jahr wieder gebucht. Das Haus ist auch für Erwachsene geeignet und wird, zum Beispiel an Wochenenden, von Familien, Chören, Vereinen, oder der Feuerwehr gerne gebucht. Kurzfristig angemeldete Tagesseminare sind bei freier Belegung ebenfalls möglich. Und alle Gruppen genießen den Vorteil, unter sich zu sein und das Haus alleine nutzen zu können.

Nachdem die Idee zum Bau des Heims bekannt wurde, gründete sich schnell ein Förderverein, um das Projekt entsprechend zu unterstützen. Dank großzügiger Sach- und Geldspenden sowie der Überlassung eines geeigneten Grundstückes am Rand der Ortschaft Müllenborn konnte mit dem Bau begonnen werden. Im Laufe der Jahrzehnte wurde das Haus dann an einigen Stellen baulich angepasst.

Die größten Veränderungen gab es in den letzten Jahren: die vollständige Erneuerung der Waschräume sowie eine umfangreiche Renovierung von Lehrerzimmer, Aufenthaltsraum und Speisesaal.

Dank finanzieller Unterstützung von drei Sponsoren aus Ratingen konnten während des Lockdowns 2020 die belegungsfreie Zeit genutzt und die Modernisierung umgesetzt werden. In diesem Jahr ist noch ein „Grünes Klassenzimmer“ dazugekommen: Der ursprüngliche Grillplatz neben dem Haus wurde überdacht und kann jetzt auch bei schlechtem Wetter genutzt werden.

Der Schullandheim-Verein Ratingen e.V. mit Sitz in Ratingen ist der Trägerverein des Hauses. Seit April 2019 wird das Schullandheim vor Ort von Marie-Luise Weber und ihrem Mann bewirtschaftet; die beiden sind das dritte Herbergselternpaar in 60 Jahren. Gerne geben sie ihren Gästen Auskunft und helfen bei der Organisation, wenn außer Wandern weitere Attraktionen gebucht werden sollen – die Wildnisschule eifel-scout zum Beispiel, eine Tour mit dem Förster, eine Imkerei in Müllenborn oder die „Historische Wassermühle Birgel“. Auch weiter entfernte Ziele sind spontan erreichbar dank kurzfristig buchbarem Bus-Shuttle zu moderaten Preisen.

Natürlich gibt es nach Absprache auch die Klassiker, wie Grillabende mit Stockbrot am Lagerfeuer und Nachtwanderungen. Und wer sich gerne in Hausnähe aufhalten möchte, dem stehen ein Rasen-Bolzplatz mit zwei Toren, Basketballkörbe, Tischtennis, Kicker sowie diverse Spielutensilien für den Outdoor-Bereich zur Verfügung.

Der aktuelle Tagespreis richtet sich nach der Gruppengröße und umfasst Übernachtung mit Frühstück, Mittagessen (oder ein Lunchpaket bei Tagesausflügen) sowie Abendessen und ein Bettwäschepaket. Für das Wochenende von Freitagabend bis Sonntagmittag gibt es einen Pauschaltarif.

Erste Eindrücke sind unter www.schullandheim-muellenborn.de abrufbar, für Buchungs-Anfragen hat der Verein eine zentrale Anlaufstelle eingerichtet: Rufnummer 06591/949873 oder per E-Mail an buchung@schullandheim-muellenborn.de.