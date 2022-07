Kultiur in Ratingen : An der Sommerbühne darf gelacht werden

Ratingen Das abwechslungsreiche Programm auf der Sommerbühne an der Seeterrasse geht weiter. Gleich an zwei Abenden wird es neben der Stadthalle komisch.

() Gleich zweimal will das Programm auf der Seeterrasse an der Stadthalle das Publikum zum Lachen bringen. Am Donnerstag, 28. Juli, ab 19.30 Uhr ist das Kabarettduo Piplies und LaMinga zu Gast. Die beiden Vollblutkomödiantinnen aus Köln, Katrin Piplies und Betty LaMinga, beeindrucken in ihrem aktuellen Programm „Zum Glück lustig“ mit Einfallsreichtum und Wortwitz. Absurde Spielszenen in allen Genres wechseln sich rasant ab mit spontan gedichteten Liedern und sprühender Situationskomik. Auf alle Fragen des Lebens haben sie eine interessante Antwort parat. Das Publikum erwartet aber kein fertig ausgefeiltes Bühnenprogramm, denn die beiden sind völlig unvorbereitet. Das jedoch auf höchstem Niveau. Denn genau genommen haben sie eigentlich nichts, gar nichts, quasi überhaupt nichts, mitgebracht. Sie werden die komplette Darbietung abenteuerlich improvisieren: individuell, tagesaktuell, niveauvoll und garantiert humorvoll. Hier erfährt man, was Mitbestimmung wirklich kann. Eintrittskarten kosten 15 Euro.