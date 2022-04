Schwer verletzt : Ratingerin verliert Kontrolle über ihr Fahrzeug

Die Polizei vermutet, dass die Fahrerin am Steuer bewusstlos wurde. Foto: dpa/Fabian Strauch

Ratingen Eine 58-jährige Ratingerin ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der Düsselorfer Straße schwer verletzt worden. Sie verlor vermutlich am Steuer das Bewusstsein.

() Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war die Frau gegen 15.15 Uhr mit ihrem BMW über die Düsseldorfer Straße in Richtung Ratingen gefahren, als sie nach Zeugenangaben plötzlich und ohne erkennbaren Grund die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und von der Straße abkam. Dort prallte sie mit etwa Tempo 70 frontal und ungebremst gegen einen Baum. Nur wenige Augenblicke später kümmerte sich die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Rettungswagens um die schwer verletzte Frau und brachte sie anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei geht nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse davon aus, dass die Ratingerin vermutlich während ihrer Fahrt am Steuer bewusstlos wurde und deshalb die Kontrolle über ihr Auto verlor. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.