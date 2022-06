Schulsporttag Swim & Run : „Atmosphäre wie bei einem Festival“

Ratingen Für mehr als 500 Ratinger Schüler stand gestern ein Besuch im Freibad auf dem Stundenplan. Sie nahmen beim zweiten Schulsporttag Swim and Run teil. Aber auch die Lehrer zeigten ihr sportliches Können.

Das hört Organisator Georg Mantyk gern. „Das Wetter passt, wir haben eine Rekordbeteiligung. Gerade in den aktuellen Zeiten ist es umso wichtiger, dass wir den Kindern und Jugendlichen Bewegungsangebote machen, und das Sporttreiben in der Gemeinschaft macht ja am meisten Spaß. Daher ist die Wertung auch eher teilnahme- denn leistungsorientiert.“ In Gedanken spielt er schon die nächste Auflage durch. „Wir beginnen jetzt mit den Planungen für 2023 und rechnen dann mit rund 1000 Teilnehmern. Damit wären wir dann eine der größten Schulsportveranstaltungen in Triathlon und Swim and Rund in Deutschland.“