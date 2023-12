Heiligenhaus Schwoof und mehr: Fünfzig Jahre Volkstanz-Schwung

„Bälle mit 2500 Leuten, zwei Bühnen im Saal“ - Auftritte mitten in solchen Kulissen sind in bester Erinnerung, wenn Reinhard Schulze Neuhoff und Peter Kramer aus 50 Jahren Geschichte der Volkstanzgruppe „Achterrüm“ erzählen. Beide gehören zu den Gründern des Kreises, der sich aktuell noch alle 14 Tage zum Training in Isenbügel trifft, aber mittlerweile nicht mehr öffentlich auftritt.