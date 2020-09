Gruß nach Kenia : Ratingen unterstützt drei Patenkinder in Kenia

Ratingen unterstützt drei Patenkinder in Kenia

Ratingen Sie heißen Ibrahim, Shureim und Shalom und besuchen die Ratinga School im fernen Afrika. Die Stadt Ratingen finanziert ihre Schulausbildung und medizinische Versorgung.

Mit einer jährlichen Spende von insgesamt 990 Euro übernimmt die Stadt drei Patenschaften für Schüler der „Ratinga School“ in Ukunda/ Kenia.

Angefangen hat die Kenia-Hilfe vor etwa 20 Jahren mit dem Bau eines Kindergartens in Tiwi, es folgten mehrere Brunnen mit angeschlossenen Plantagen. Mittlerweile gehen 409 Kinder in die „Ratinga School“, deren Patronin die Stadt Ratingen ist. Die Schule gilt als Musterschule in Kenia. Eine Patenschaft ermöglicht den Kindern den Schulbesuch, Schulspeisung und eine medizinische Versorgung.