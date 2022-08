360°-Klinik in Ratingen : 360°-Klinik veranstaltet Gesundheitstag für Mitarbeiter

360°-Klinik in Ratingen

Ratingen Die Mitarbeiter der 360°-Klinik und des Seniorenzentrums 360° kümmern sich normalerweise um die Gesundheit der Patienten. Am Dienstag stand ihre eigene Gesundheit im Fokus.

() In Zusammenarbeit mit dem Institut für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) und der AOK bot die Med 360° den Mitarbeitern ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm, das das Bewusstsein für die individuelle körperliche und psychische Gesundheit stärken soll. „Bei all der Fürsorge für unsere und Patienten sowie Bewohner kann der Blick für die eigene Gesundheit getrübt werden oder gar in den Hintergrund geraten“, erläutert Christoph Haenisch, Geschäftsführer der Fachklinik 360° und des Seniorenzentrums 360°.