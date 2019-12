Projektwoche der Heinrich-Schmitz-Schule : 30 Jahre Kinderrechte – Grundschule feiert mit

Kinderrechte finden die Schüler der Heinrich-Schmitz-Schule in Lintorf gut und richtig. Foto: RP/Heinrich-Schmitz-Schule

Mit einer Projektwoche und einer Präsentation nahm sich die Heinrich-Schmitz-Schule im Lintorfer Norden des Themas an.

Die Heinrich-Schmitz-Grundschule (HSS) hat die Kinderrechte als übergreifendes Prinzip des Zusammenlebens als eines ihrer Ziele im Leitbild der Schule verankert. Denn richtig wirksam können die Kinderrechte erst werden, wenn sie ein selbstverständlicher Teil des Lebensalltages sind und die Kinder von klein auf in eine kindergerechte und demokratische Lebensform hereinwachsen. „Im pädagogischen Alltag ist ein Umdenken erforderlich. Die Kinder wachsen in einer Welt mit einer ständigen Veränderungsdynamik auf. Gerade im Bereich der Berücksichtigung des Kinderwillens wird deutlich, dass eine konzeptionelle Verankerung von Mitbestimmungsmöglichkeiten wichtig ist, um zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung demokratischer Fähigkeiten und der Persönlichkeitsbildung der Kinder beizutragen“, erklärte Schulleiterin Britta Brockmann.

Der Weg zur einer Kinderrechteschule wurde vor rund zwei Jahren betreten, in dem sich die Schulgemeinde entschieden hat, am sogenannten „buddY-Programm“ teilzunehmen. Einem Programm, das von UNICEF Deutschland, education Y und dem NRW Schulministerium geleitet wird. Im Mittelpunkt steht Artikel 12 der UN Kinderrechtskonventionen, bei dem es um die Berücksichtigung des Kinderwillens geht.

Einen Schritt auf dem Weg zur Kinderrechtsschule machte die HSS vor Kurzem mit ihrer Projektwoche anlässlich des 30-järigen Jubiläums, denn sie wollten ordentlich mitfeiern und die Kinderrechte ehren. In unterschiedlichen jahrgangsübergreifenden Gruppen lernten die Grundschüler viel über die Kinderrechte, wie zum Beispiel die Rechte auf Gesundheit und eine saubere Umwelt, Bildung, Freizeit und Spiel, Schutz von Privatsphäre und vor Gewalt und vieles mehr.

So wurde in der Filmgruppe in einem selbst gedrehten Video die für sie wichtigsten Kinderrechte dargestellt. „Ich habe mir mit meiner Gruppe eine Szene ausgedacht, die zu dem Kinderrecht ‚Schutz vor der Misshandlung‘ passt. Dann haben wir die Szene den anderen Kindern vorgestellt“, erklärte Melissa ihren Beitrag.