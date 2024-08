Tat in Ratingen West 30-Jähriger mit Messerstichen verletzt

(RP) In der Nacht auf Sonntag erlitt ein 30-Jähriger in Ratingen West mehrere Stichverletzungen. Die Polizei nahm vier Tatverdächtige vorläufig fest und ermittelt zum Tathergang. Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen: Gegen 5.50 Uhr geriet ein 30-jähriger Mann aus Kaarst in einer Eventlocation an der Straße „Am Sandbach" mit einer vierköpfigen Gruppe in einen Streit, in dessen Verlauf er körperlich angegriffen wurde und mehrere Stichverletzungen erlitt. Ein 19-jähriger Zeuge, der dem 30-Jährigen zu Hilfe eilen wollte, wurde ebenfalls angegriffen und durch Schläge verletzt. Rettungskräfte brachten beide Männer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Noch vor Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte flohen die Tatverdächtigen mit einem weißen VW Golf. Sie konnten im Rahmen einer Nahbereichsfahndung gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die aus Syrien stammenden Tatverdächtigen im Alter von 21, 22, 24 und 25 Jahren wurden zur Polizeiwache Ratingen gebracht. Da ein Atemalkoholtest sowohl bei dem 24-Jährigen (1,9 Promille) als auch bei dem 25-Jährigen (1,0 Promille) positiv verlief, ordneten die Beamtinnen und Beamten zur weiteren Beweisführung die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an. Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurden drei Tatverdächtige, die alle wegen ähnlicher Delikte vorbestraft sind, aufgrund mangelnder Haftgründe aus dem Gewahrsam entlassen. Der wegen gleichgelagerter Delikte vorbestrafte 22-jährige Tatverdächtige wurde unmittelbar einer Justizvollzugsanstalt überbracht.