Versuchtes Tötungsdelikt : 29-Jähriger würgt Freund seines Vaters mit einer Kordel

(RP) Wegen eines versuchten Tötungsdelikts hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag einen 29-jährigen Mann in Ratingen festgenommen. Er soll in der Wohnung seines Vaters an der Straße „Alter Kirchweg" in Tiefenbroich einen 24-jährigen Freund des Vaters (Jahrgang 1952) mit einer Kordel gewürgt haben. Der mußmaßlich Täter sitzt nun in Untersuchungshaft.