Verkehrsunfall in Ratingen 27-jähriger Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Wendemanöver eines 60-jährigen Ratinger PKW-Fahrers wurde ein 27-jähriger Rollerfahrer am Dienstagabend auf der Dieselstraße in Ratingen schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang. Gegen 19.05 Uhr hatte der 60-Jährige versucht, seinen Daimler Chrysler auf der Dieselstraße in Höhe der Einmündung zur Liebigstraße zu wenden, um seine Fahrt in Richtung Berliner Straße fortzusetzen. Im Wendevorgang überholte ihn ein 27-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades linksseitig, wobei es zu einem Zusammenstoß kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 27-Jährige über die Motorhaube des Daimlers und anschließend zu Boden geschleudert. Alarmierte Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Ratinger zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein. Der entstandene Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf circa 3.500 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich gesperrt.