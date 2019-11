An(ge)dacht : 24 Kerzen erhellen die Wartezeit

Es waren die Kinder und Jugendlichen des „Rauhen Hauses“, eines Wohnheims für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Hamburg, die den Pfarrer Johann Hinrich Wichern 1839 auf eine Idee brachten. Damals – genau wie heute – warteten die Kinder sehnsüchtig auf Weihnachten.

Um ihnen die Wartezeit etwas zu verkürzen, stellte er Kerzen auf und zündete an jedem Tag im Advent eine weitere an: jeweils eine große weiße an den vier Adventssonntagen und eine kleine rote an den übrigen Tagen. Mit jeder Flamme, die dazukam, wurde es jeden Tag ein bisschen heller. Nach einigen Jahren wurden die vielen Kerzen dann kreisförmig auf einem Holzring, vermutlich einem alten Wagenrad, angeordnet. Später wurde dieser Kranz zusätzlich mit Tannengrün dekoriert. 1860 war der Vorläufer unseres heutigen Adventskranzes endgültig geboren.