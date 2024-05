Täter flüchtig 24-Jähriger wird in Ratingen brutal zusammengeschlagen

(RP) In Ratingen ist am Mittwochnachmittag ein 24 Jahre alter Marokkaner von vier bislang noch unbekannten Männern brutal zusammengeschlagen worden. Hierbei wurde der 24-Jährige schwer verletzt. Gegen 15.55 Uhr war eine Ratingerin mit ihrem Auto stadtauswärts über die Straße Am Roten Kreuz gefahren, als ihr schräg gegenüber des dortigen Tierbedarfs-Geschäftes vier Männer aufgefallen waren, von denen einer einen Baseballschläger mit sich führte. Als die Frau daraufhin ihren Wagen parkte und nach dem Rechten schaute, stellte sie fest, dass an der Örtlichkeit ein schwer verletzter junger Mann lag. Unterdessen flüchteten die vier Männer mitsamt Baseballschläger über die Westtangente in Richtung eines Schnellrestaurants.