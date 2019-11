Auflagen missachtet : 23-Jähriger wegen Beihilfe zur Erpressung verurteilt

Das Verfahren war vor zwei Jahren unter Auflagen eingestellt worden –gegen die hatte der Mann verstoßen. Nun muss er 1200 Euro Geldstrafe zahlen.

Aber was war überhaupt passiert am 25. Dezember 2016, einem Tag nach Heiligabend? Damals soll ein Freund des Angeklagten einen gemeinsamen Bekannten in dessen Wohnung in Heiligenhaus aufgesucht haben, um ihn zur Herausgabe von Drogen zu zwingen. Nachdem das Opfer beteuert hatte, nichts dergleichen in der Wohnung aufzubewahren, bekam der Mann vom Freund des Angeklagten ein Messer an den Hals gehalten. Am Ende hatte der Täter sein Opfer dazu gezwungen, ihm Autoschlüssel und Fahrzeugpapiere seines Autos zu überlassen.