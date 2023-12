Heiligenhaus Jubiläen 2023 - sogar das Rathaus trug Schlips

Es gibt sie auch, die ganz leisen Jubiläen. Bestes Beispiel im Jahr 2023: Die Sparkasse feierte ihren 125. Geburtstag. Nachzulesen in der einschlägigen Stadtgeschichte: „Den Grundstein zur Gemeindesparkasse legte der Rat in den Sitzungen vom 18. Mai und 19. August 1898. Otto Kretzschmar, ehemals Lehrer an der Evangelischen Schule, Besitzer einer Druckerei und Zeitungsverleger, übernimmt bis 1921 die Rendantur.“ Was folgte, geht glatt als Urform des Homeoffice durch: „Zum 1. Januar 1899 eröffnet die Sparkasse in der Privatwohnung des Rendanten.“ Nun ist die Stadtsparkasse ihrerseits längst Geschichte. Sie ging auf in der Kreissparkasse Düsseldorf.