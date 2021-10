Digitalisierung für Heiligenhaus : „Smart City“ hat viele kleine Bausteine

Nils Gilges, Digitalbeauftragter der Stadt, hat strategische Planung in Arbeit. Es geht um eine Bewerbung, die Fördergeld bringen soll. Foto: Achim Blazy (abz)

Analyse Heiligenhaus Zwei Stichworte sind laut ausgerufen: Digitalisierung in Kombination mit „Smart City“. An Ideen mangelt es nicht. Jetzt geht es daran, eine Strategie zu entwickeln, die nicht zuletzt Hilfen in Form von Fördergeld einbringen soll. Immer im Blick: Alltagstauglichkeit.