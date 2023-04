Heiligenhaus Ganz Isenbügel feiert „20 Jahre Dorfkirche“

„Was ist Kirche?“, fragte Pfarrerin Kirsten Düsterhöft und gab gleich die Antwort: „Ein Haus für die Menschen, für kleine und große Leute, ein Ort der Begegnung und des Trostes.“ Sie griff zu einem Korb mit Erinnerungen, der all das enthielt, was die Dorfkirche ausmacht: Die Bibel, die Bundespräsident Johannes Rau zum Einzug schenkte. Der Stoffrabe „Rudi“, der alle Schulgottesdienste begleitet. Eine kleine Gartenschaufel symbolisiert die Tatsache, dass viele an der Gemeinde arbeiten. Eine Kaffeetasse steht für die vielen Liter des Heißgetränks, das in geselliger Runde in der Dorfkirche getrunken wurden. Eine Klaviertaste erinnert an das tolle Team, das sich um die Konzerte kümmert.