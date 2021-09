Ratinger Wahlverhalten : 49,1 Prozent haben Briefwahl genutzt

Ratingen Anteil der Bürger, die per Briefwahl votierten, erhöhte sich um 16 Prozentpunkte im Vergleich zu 2017.

In der Nachbetrachtung der Bundestagswahl vom vergangenen Sonntag sind laut Statistik-Stelle der Stadt sehr interessante Entwicklungen und Details auszumachen. Während die CDU in Nordrhein-Westfalen (NRW) insgesamt 26,0 % der Zweitstimmen erzielen konnte, erreichte die CDU in Ratingen mit 29,4 % einen deutlich höheren Zweitstimmenanteil. Die SPD schnitt dagegen NRW-weit mit 29,1 % besser ab als in Ratingen. Hier erreichte die SPD einen Zweitstimmenanteil von 25,7 %.

Auch bei der FDP waren im Vergleich zu NRW Abweichungen festzustellen: Während die FDP in NRW 11,4 % der Zweitstimmen erhielt, kam die Partei in Ratingen auf 14,4 % der Zweitstimmen. Die Grünen erhielten in Ratingen mit 16,3 % der Zweitstimmen ein ähnliches Ergebnis wie in NRW (16,1 %). Die Linke kam in NRW auf 3,7 % der Zweitstimmen, der Zweitstimmenanteil lag mit 2,8 % auf einem ähnlichen Niveau wie auf Landesebene.