Polizei sucht Zeugen : 19 Kellereinbrüche an einem Wochenende

Drei Häuser an der Danziger Straße waren besonders betroffen. Gestohlen wurde nur wenig.

(RP) Eine Vielzahl von Kellereinbrüchen in verschiedenen Häusern sowie an verschiedenen Straßen wurden am Montag der Polizei in Heiligenhaus gemeldet. In der Bilanz waren es am Ende des Tages insgesamt 19 angezeigte Einzeltaten. Ob diese alle von einem oder mehreren gleichen Tätern begangen wurden ist aktuell noch ungeklärt.