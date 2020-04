Ratingen : 180.000 Euro für neue Blumenwiesen

Eine Fläche für eine Blumenwiese gibt es bereits an der Wallstraße in Mitte. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Auf einer Gesamtfläche von 57.300 Quadratmetern werden artenreiche Flächen entstehen.

Bunte Farben und blühende Landschaften sind wahre Lichtblicke – besonders in diesen Zeiten. „Wir freuen uns, dass der Stadtrat elf Pilotflächen zur Umwandlung in naturnahe und insektenfreundliche öffentliche Flächen beschlossen hat“, erklärt Stefan Heins, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender.

Die RP fasst die Standorte der Blumenwiesen zusammen. Mitte: Grünanlage am Kornsturm, Rote- Funken-Platz 1, Wallstraße. Ost: Grünzugverbindung zwischen Hugo-Schlimm-Straße und Balcke-Dürr-Allee. Süd: Grünzugverbindung An der Lilie bis Kleingärten Fliednerstraße. Tiefenbroich: Entlang Kleingartenanlage An der Anger. Ratingen West: Naherholungspark Volkardey, Nähe Seeufersiedlung, Grünzugverbindung zwischen Kaiserswerther Straße und Berliner Straße. Lintorf: östlich am Friedhof, Kullbecksweg. Hösel: am Sportplatz Neuhaus. Eggerscheidt: Spielplatz nahe Seniorenheim Am Gardumshof. Breitscheid: Mintarder Weg, nahe dem Schulzentrum. Homberg: Grünzug Steinhauser Straße.