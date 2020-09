Interkulturelle Woche : Eine ganze Welt im Schaukasten

Ratingen Ratingen leistet einen Beitrag zur interkulturellen Woche, die bundesweit vom 27. September bis 4. Oktober stattfindet. 16 Schaukästen, verteilt über das Stadtgebiet, erzählen vom täglichen Miteinander.

Alexander Hirsch, Teamleiter der Caritas-Flüchtlingshilfe erklärt die Grundidee: „Mit der interkulturellen Woche wollen wir Akzente setzen und zum Dialog auffordern. Wir wollen Themen in den Vordergrund rücken, die uns alle betreffen.“

16 Schaukästen sind im gesamten Ratinger Stadtgebiet verteilt. Sie werden am Sonntag, 27. September, enthüllt und sind bis 4. Oktober zu sehen. Ein Flyer mit Karte und Standorten der Kästen liegt bei den teilnehmenden Institutionen aus oder ist im Internet zu finden.

Die Herausforderung für alle Beteiligten: Es galt, etwas zu finden, das Bürger unter Einhaltung der Corona-Regeln entdecken können. So fiel die Wahl am Ende auf die Gestaltung von Schaukästen. Insgesamt 16 sind im gesamten Ratinger Stadtgebiet verteilt. Jeder von ihnen wird von einer anderen Institution bestückt. Und jeder erzählt eine andere Geschichte.

Ratinger Unternehmer spendet Turnbeutel an die Kindertagesstätte Heilig Geist

Hilfe vor Ort : Ratinger Unternehmer spendet Turnbeutel an die Kindertagesstätte Heilig Geist

Besonderes Programm in Hückelhoven

Besonderes Programm in Hückelhoven : Interkulturelle Woche: „Zusammen leben, zusammen wachsen“

Katinka Giller, Gemeindereferentin der Heilig Geist-Gemeinde: „Wir gestalten zwei ökumenische Schaukästen. Die Ökumene hat in den Gemeinden Heilig Geist und der Versöhnungskirche eine lange Tradition und wird gelebt.“

Einen anderen Kasten gestalten die Kinder des Maxi Familienzentrums: „Bilder beschrieben unseren Tagesablauf“, so Kita-Leiterin Ulrike Lenninghausen. „Alle an Bord“ lautet das Motto der Boje (Berufliche Orientierung junger Erwachsener). „Die Klassen neun und zehn stellen mit Knetfiguren eine Unterwasserwelt dar“, so Katja von Rüsten.