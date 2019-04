Heiligenhaus : Feuerwehr rüstet sich fürs große Feiern

Heiligenhaus Zum 150-jährigen Bestehen gibt es einen Festakt und eine Ausstellung. Für Anfang Juni ist eine „Blaulichtmeile“ geplant.

Feuerwehrgeschichte an drei Fahrzeugen ablesen? Kein Problem im Hof der Heiligenhauser Wache. Der Wagen von Feuerwehrchef Ulrich Heis wird gerade am Eingang mit Strom betankt und am anderen Hof-Ende steht der Magirus-Deutz der Werksfeuerwehr Bayer Leverkusen aus dem Jahr 1961. Nicht zu vergessen: Mittendrin der Wagen für den aktuellen Tagesbetrieb, das Fahrzeug für „Erstausrücker“, wie Heis es nennt. Das ganze Ensemble dient eigentlich keinem Showeffekt. Wohl aber als Kulisse für ein besondere Kapitel aus dem Jahreskalender der Freiwilligen Feuerwehr. Sie wird in diesem Jahr 150 Jahre alt. Das Feierprogramm beginnt am Wochenende.