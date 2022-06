Folkerdey Festival : Träumen, Tanzen, Feiern – Folkerdey

Ratingen Nach der coronabedingten Zwangspause konnten die Organisatoren des Folkerdey-Festivals jetzt wieder Publikum live am Grünen See begrüßen. Rund 1000 Gäste dankten es mit ausgelassener Feierlaune.

„Wir lieben den Moment, wenn es richtig brummt.“ Das gaben die Organisatoren Alex Otto und Thomas Gurke noch im April zu Protokoll. Nach zwei Jahren Coronapause konnten sie es kaum erwarten, endlich wieder live Besucher und Musiker auf dem Gelände am eisenzeitlichen Gehöft zu begrüßen. Am Samstag brummte es dann endlich. Das älteste Festival Ratingens, wie es sich selbst bezeichnet, meldete sich zurück.

Letztlich ist es aber seit 15 Jahren die familiäre Stimmung und die Atmosphäre des Geländes das, was die Besucher zu treuen Wiederholungstätern werden lässt. Ein kleines Kinderprogramm macht es möglich, dass auch bei den jungen Besuchern der Spaß nicht zu kurz kommt – so wird Folkerdey zum Fest für die ganze Familie. Für den kulinarischen Rahmen sorgten wieder Gastronomen und Vereine aus Ratingen. Außerdem waren zahlreiche helfende Hände aus Ratingen am Werk.

So war es auch diesmal. Während sich das Fest ab 14 Uhr nach und nach füllte, konnten diejenigen, die bis zum Schluss durchhielten, den Abend weit nach Mitternacht bei Lagerfeuerromantik ausklingen lassen – eine kleine Hommage an die Anfangszeiten von Folkerdey, in denen sich Musiker im Jahr 2007 zu einer größeren Lagerfeuersause trafen. Damals kamen rund 100 Besucher. Heute haben rund 1000 Gäste den Termin fest in ihrem Kalender eingeplant.