Ratingen : 10.000 Euro: Plänk-Stiftung hilft dem Kinderschutzbund

RATINGEN (sade) Die Schulferien sind vorbei und das bedeutet auch, dass die Hausaufgabenhilfe der Erich-Kästner-Schule in West wieder los geht. An vier Tagen in der Woche, zwischen 14 und 16 Uhr, bekommen Schüler der ersten bis zur siebten Klasse, hier Hilfe bei den Hausaufgaben, wie auch so manchem Schulstoff, dazu gibt es frisches Obst.

Für das Engagement des Ortsverbandes und seine zahlreichen Hilfsangebote gab es am Freitag zum wiederholten Mal eine Spende der Klaus und Inge Plänk-Stiftung: Die beiden Stifter überreichten 10.000 Euro an die Hilfsaktion und sorgte damit für strahlende Gesichter bei den Helfern. Die Spendenübergabe noch vor Ferienende war dabei ein guter Anlass für die freiwilligen Unterstützer der Hausaufgabenhilfe noch einmal bei Kaffee und Kuchen zusammen zu kommen. Für Klaus und Inge Plänk stand der Ratinger Kinderschutzbund dabei nicht zum ersten Mal auf der Liste der unterstützenswerten Aktionen in Ratingen, zu denen auch der SKF, die Palliativstation und der Tierschutz gehören. Das Helfen ist dabei dabei nicht nur in der Satzung ihrer Stiftung fest verankert, die Aktionen liegen dem Paar am Herzen. Die im vergangenen Jahr zur neuen Vorsitzendendes Ratinger Ortsverbandes des Kinderschutzbundes gewählte Rita Marketa Trudslev freut sich über die hohe Zuwendung der Stifter. „Das Geld wird in die Hausaufgabenbetreuung und in den Familientreff in West fließen. Hier stehen zum Beispiel Renovierungsarbeiten an.“ Der Familientreff in West wird vom Kinderschutzbund rein aus Spenden finanziert. Eine hauptamtliche Mitarbeiterin kümmert sich hier um eine Krabbelgruppe für Kinder von 10 Monaten bis zum Kindergartenalter (dienstags und freitags, 9 bis 11 Uhr), ab 15 Uhr werden Spielstunden für sechs- bis zehnjährige Kinder angeboten. Außerdem wird einmal in der Woche mit einer Künstlerin gemalt. Bis zu 20 Kinder nehmen dieses Nachmittags-Angebot regelmäßig in Anspruch. „Diese Kinder haben überwiegend einen Migrationshintergrund und auch die finanzielle Situation zu Hause ist nicht immer einfach. In den Spielstunden können sie malen, basteln und Gesellschaftsspiele spielen,“ heißt es von den Organisatoren.