Zukunft in Ratingen und Heiligenhaus : Schüler entwickeln im Wettbewerb innovative Konzepte

Zukunft in Ratingen und Heiligenhaus

Ratingen/Heiligenhaus ( Rund 100 Teilnehmer starten beim changes.Award, der in diesem Jahr digital ausgetragen wird. Neue Ideen rund um das Thema Nachhaltigkeit sollen im Juni vorgestellt werden.

Rund 100 Teilnehmer starteten am Dienstag zum diesjährigen Wettbewerb, der coronabedingt online ausgetragen wird. Während einer virtuellen Veranstaltung erhielten sie Tipps, wie man sich und seine Idee am besten präsentiert und lernten ihre persönlichen Coaches kennen.

„Der erste digitale Changes.Award ist erfolgreich gestartet. Wir sind begeistert, wie schnell die jungen Menschen sich auf das digital Arbeiten umgestellt, und dass sich so viele zur Teilnahme am Wettbewerb beworben haben. In diesem Jahr sind Gruppen aus Ratingen, Düsseldorf Heiligenhaus, Essen und Krefeld dabei. Wir sind jetzt schon unglaublich gespannt auf die Businesspläne, die wir im Finale sehen werden“, sagen Wolfgang Küppers, erster Vorsitzender der Freunde und Förderer des Industriemuseums und Georg Jennen, General Manager der deutschen Niederlassung von Mitsubishi Electric.