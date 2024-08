Hätten Sie es gewusst? Zwölf interessante Fakten über Radevormwald

Der Geist des Pastors Gewaltverbrechen gab es auch schon in der angeblich „guten alten Zeit“. Am 21. Januar 1853 wurde der Radevormwalder Pastor Karl Haver durch zwei Kugeln in den Rücken getötet. Haver war der Geistliche der Martini-Gemeinde, die sich einige Jahr zuvor von der Landeskirche abgespaltet hatte. Der Mord hatte aber nichts mit dem Konfessionsstreit zu tun. Bald verbreitete sich in der Stadt ein gruseliges Gerücht: Der Geist des ermordeten Pastors gehe um. Die Geschichte wurde in den Band „Bergische Sagen“ von Otto Schell aufgenommen. Dort heißt es, der tote Haver sei „oft gesehen worden, wie er zu nächtlicher Zeit zwischen dem Grabe und der Kirche hin und her wandelt“. Das Grab gibt es nicht mehr, doch der Stein wird im Gemeindehaus an der Uelfestraße aufbewahrt. Dort ist ein Zimmer nach Haver benannt.