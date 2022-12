Polizei und Rettungsdienst am Dienstag in Radevormwald im Einsatz Zwei Unfälle, fünf Verletzte – und ein nicht zugelassenes Krad

Gut zweieinhalb Stunden später kam es dann zu einem Unfall auf der B 229 zwischen der Einmündung Studtberg und Kettlershaus. Dort wurden eine 48-Jährige und ein 29-Jähriger leicht verletzt. Ein 22-Jähriger flüchtete zunächst von der Unfallstelle, meldete sich jedoch später bei der Polizei. Der 22-Jährige aus Halver fuhr mit seinem VW gegen 19.50 Uhr auf der B 229 Richtung Halver. In einer lang gezogenen Kurve geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Ford einer 48-jährigen Wuppertalerin zusammenprallte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der junge Mann seine Fahrt fort und prallte dabei noch gegen einen Leitpfosten. Auf einem Parkplatz in Halver stoppte er sein Auto und verständigte die Polizei. Die Fahrerin des Ford sowie ihr 29-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus.