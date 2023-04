„Viva Radevormwald“ sorgt für Urlaubsgefühle Zwei spanische Nächte auf dem Markt

Wer die kühlen Frühlingswochen bis jetzt durchgehalten hat, der kann am kommenden Wochenende in Radevormwald Urlaubsgefühle erleben. Bereits zum dritten Mal findet am Freitag und Samstag, 21. und 22. April, die Veranstaltung „Viva Radevormwald“ auf dem Marktplatz statt. Der Veranstalter, die Agentur „Beach Projekt“ aus Dortmund, verspricht ein Wochenende mit „Live-Musik, leckeren Tapas und fruchtigen Weinen“. Denn „hier wird wahre spanische Lebensfreude spürbar sein, also verpassen Sie nicht die Gelegenheit und kommen Sie vorbei!“, heißt es in der Ankündigung