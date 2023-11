Klinik in Radevormwald Neue Chefärzte im Sana Krankenhaus

Dr. Mathias Bebobru hatte bereits bei seiner Tätigkeit als Chefarzt in Attendorn an der dortigen Helios-Klinik die Fachrichtung Proktologie gestärkt. Dabei geht es um Erkrankungen des Enddarms – ein Thema, das erfahrungsgemäß für viele Patienten schambehaftet ist. „Ich möchte auch hier in Radevormwald diesen Bereich aufbauen“, erklärt Dr. Bebobru. Ein weiterer Schwerpunkt, dem er sich ebenfalls in Attendorn bereits gewidmet hat, ist die Hernienchirurgie, also die Operation von Leistenbrüchen – dazu hatte der Mediziner jüngst anlässlich des des Internationalen Tages der Hernie am 3. November im Rahmen einer Pressemitteilung des Sana Krankenhaus Stellung genommen. Ein weiteres Gebiet, das den Arzt interessiert, sind Erkrankungen der Schilddrüse.