St. Martin in Radevormwald und an der Wupper : Zwei Martinszüge am Wochenende

Martinszug 2019 auf dem Markt: Tanja Busch reitete damals zum sechsten Mal mit ihrem Andalusier-Hengst „Brillante" als St. Martin. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Am Samstag startet der Martinszug an der Wupper um 17.30 Uhr an der Grundschule auf der Brede. Der Umzug in der Radevormwalder Innenstadt startet am Sonntag gegen 17.40 Uhr auf dem Hohenfuhrparkplatz.

Am kommenden Wochenende finden zwei öffentliche Martinszüge in Radevormwald statt. Am Samstag startet der Martinszug an der Wupper um 17.30 Uhr an der Grundschule auf der Brede und zieht von dort aus die Keilbeck herunter, biegt dann links in den Schröderweg ab und setzt seinen Weg auf dem Siedlungsweg, vorbei am Haus Thiele bis zum Bürgerzentrum fort. Zu diesem Anlass wird die evangelische Kirche beleuchtet sein. Begleitet wird der Martinszug von einem Martinspferd mit St. Martin sowie dem Posaunenchor Remlingrade. In dieser Woche werden die Organisatoren die kleinen Überraschungen fertig machen, die am Samstag am Bürgerzentrum ausgegeben werden.

Stefan Braun leitet mit seiner Frau das Organisationsteam und freut sich auf Samstag. In den vergangenen Wochen wurden an verschiedenen Standorten im Quartier Bons an Kinder ausgegeben, mit denen sie am Samstag eine kleine Überraschung erhalten. Vorbereitet sind die Organisatoren auf 500 Kinder. In diesem Jahr wird der Umzug zum 70. Mal stattfinden. „Es ist schön, dass wir die Tradition dieses Jahr fortsetzen können“, sagt Stefan Braun.

Der Umzug in der Radevormwalder Innenstadt startet am Sonntag gegen 17.40 Uhr auf dem Hohenfuhrparkplatz. Die Aufstellung beginnt um 17.20 Uhr. Organisiert wird der Zug in diesem Jahr von der Werbegemeinschaft „Rade lebt“ in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Radevormwald sowie den Stadtwerken, die mehr als 1000 Weckmänner spenden. In diesem Jahr zieht der Zug nicht auf den Marktplatz, sondern über die Hohenfuhrstraße, Carl-Diem-Straße, Bachstraße und Wiesenstraße zum Festplatz an der Uelfestraße. „Der Festplatz ist deutlich größer als der Marktplatz. Dieses Jahr endet der Martinszug dort, damit die Menschen mehr Abstand zueinander halten können“, sagt Tanja Sonnenschein, Vorstandsmitglied der Werbegemeinschaft.

Der Zug wird von St. Martin angeführt und von Fackelträgern der Freiwilligen Feuerwehr und den Bergstädter Musikanten begleitet. Auf dem Festplatz wartet das große Martinsfeuer. Pfarrer Philipp Müller von der Lutherischen Kirchengemeinde wird den Zug mit seinen Konfirmanden begrüßen. Zum Abschluss werden an den vier Eckpunkten des Festplatzes die Weckmänner an die Kinder verteilt, die in den Kitas und Grundschulen Bons für das Gebäck erhalten haben. Während des Zugs müssen keine Masken getragen werden, die Organisatoren rufen dazu auf, an den Ausgabepunkten Masken zu tragen.

(trei)