Dahlerau und Remlingrade : Die Gemeindefusion ist für 2020 geplant

Die Gemeindeglieder in Dahlerau und Remlingrade werden sich an die Fusion gewöhnen. In der Dorfkirche in Remlingrade soll es weiterhin Gottesdienste geben. Foto: Hogekamp, Lena (hoge)

Wupperorte Die evangelischen Kirchengemeinden in Remlingrade und in Dahlerau werden im kommenden Jahr zusammengelegt. Bis dahin muss noch viel organisiert werden. Hierum kümmert sich ein Lenkungsausschuss bereit seit dem Jahr 2018.

Pfarrer Ernst Albrecht Keller arbeitet seit einem Jahr in Radevormwald und ist nach Maria Kluge derjenige, der als Pfarrer sowohl für die evangelische Gemeinde Remlingrade als auch für die Gemeinde in Dahlerau verantwortlich ist. Weil die Mitgliederzahlen der beiden Radevormwalder Gemeinden immer weiter schrumpfen und dieser Trend auch nicht aufzuhalten ist, werden die beiden Gemeinden im kommenden Jahr fusionieren.

Dass eine Fusion ansteht, war in den vergangenen Jahren bereits absehbar. „Die Gemeinden werden immer kleiner und sind immer stärker zusammengerückt. Eine Fusion ist die logische Schlussfolgerung und für die Gemeinden eine große Chance“, sagt Keller. Er sitzt seit einiger Zeit in dem Vor-Ort-Büro in Dahlerau und pendelt nicht mehr zwischen den Büros, denn in Remlingrade gibt es auch noch eins. Allein diese Veränderung hat für Albrecht Keller viel verändert. „Der Informationsfluss klappt so viel besser, und die Gemeindeglieder wissen, wo ich zu finden bin. Diese Veränderung hat funktioniert.“