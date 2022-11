Jugendhilfeausschuss in Radevormwald Zuschuss für Heizkosten kommt

Geklagt haben wohl auch schon Eltern in Radevormwald, wie Jugendamtsleiter Jörn Ferner in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses auf Nachfrage von Ausschussmitglied Antje von den Mühlen (CDU) offenlegte. „Der Druck nimmt zu, so nehmen auch die Klagen zu“, sagte Ferner, der an die Freien Träger appellierte, gemeinsam mit der Stadt nach Lösungen zu suchen. Doch auch die freien Träger, stellte Christian Schoppe vom Presbyterium der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde fest, seien an ihre Kapazitätsgrenzen angelangt. Die Lösung könne daher nur sein, neu zu bauen, meinte Schoppe.