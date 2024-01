Zusammenarbeit der evangelischen Gemeinden in Radevormwald Gemeinden feiern den gemeinsamen Weg

Beim Kirchcafé in der kleinen reformierten Kirche am Markt herrscht am Sonntagmorgen eine gelöste Stimmung. Gut gefüllte Plätzchenteller und volle Kaffeetassen passen gut zu Begegnungen und Gesprächen. „Ich bin hier heute mit einem guten Gefühl“, sagt Waltraud Ewald, die gerade einen Kaffee trinkt, „ich glaube, dass hier wirklich etwas zusammenwächst.“ Sie bringt am Sonntagmorgen die Stimmung vieler Gemeindeglieder auf den Punkt: Die evangelischen Kirchengemeinden in Radevormwald – lutherisch, reformiert und die bereits fusionierten Gemeinden Dahlerau und Remlingrade – haben zum Festgottesdienst eingeladen. Die Kirche ist voll. Sie starten nun offiziell in die pfarramtliche Verbindung und gehen damit einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Fusion im Januar 2026. Pfarrerin Manuela Melzer und Pfarrer Philipp Müller sind künftig für alle drei Gemeinden zuständig – eine dritte Stelle soll noch besetzt werden.