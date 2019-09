Podiumsdiskussion in der : Zusammen eintreten für Zivilcourage

Radevormwald Die Sekundarschule, die reformierte Kirchengemeinde und die SPD kämpfen für Zivilcourage. Gemeinsam setzten sie ein Zeichen mit einer gemeinsamen Veranstaltung.

Pfarrer Dieter Jeschke begrüßte alle Gäste in der Kirche am Marktplatz. Er fordert Jugendliche aber auch Erwachsene dazu auf, sich täglich mit Zivilcourage zu beschäftigen. Wichtige Impulse dafür setzte er bereits in den ersten Minuten der Veranstaltung. „Es gibt Gegenbewegungen zu der ;Fridays For Future’-Bewegung, die das Wort Future einfach durch Hubraum ersetzen. Daran sieht man, wie egoistisch manche Menschen sind und wie kurzfristig sie denken“, sagt Jeschke. „Selbst dann, wenn man sich für Natur und Umweltschutz einsetzt, muss man sich mit Drohungen, sogar Morddrohungen auseinandersetzen. Das ist schrecklich und umso wichtiger ist unsere Veranstaltung heute.“ Auch Rosemarie Kötter (SPD) ruft dazu auf, sich für seine Meinung stark zu machen und gegen den Strom zu schwimmen. „Wir müssen ein Zeichen setzen und obwohl wir heute nicht alle Facetten von Zivilcourage abbilden können, ist das ein wichtiger Vormittag.“

Wer Die Sekundarschule hat sich für den Namen „Malala Yousafzai“ entschieden und damit für eine junge Frau, die Zivilcourage bewiesen hat und dafür eine Heldin geworden ist. Die Tochter eines pakistanischen Menschenrechtlers hat in einem Blog die Zustände in ihrer Heimat, dem Swat-Tal, dargestellt. Die Taliban wollten sdaraufhin Malala töten. Sie schossen ihr am 9. Oktober 2012 auf einer Busfahrt in den Kopf. In einer Klinik in Birmingham wurde ihr das Leben gerettet.

Isabelle, eine Achtklässlerin der Schule, konnte am Samstag zwar nicht selber da sein, teilte in einem Brief aber mit, wer die echten Helden unserer Gesellschaft sind. „Herr Meier hat ein Kind vor dem Ertrinken gerettet. Er ist ein richtiger Held“, schreibt die Schülerin. Sie ermahnt in ihrem Brief, die echten Helden, wie Herrn Meier, nicht aus den Augen zu verlieren, weil in der Öffentlichkeit zum Beispiel Fußballer als solche gefeiert werden. Ein Film ihrer Mitschüler zeigte mit einem Rollenspiel, was Zivilcourage bedeutet.